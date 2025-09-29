Gaza l'allarme del medico a Fanpage | Negli ospedali situazione tragica si rischia la chiusura totale

Fanpage.it ha intervistato il professore Foad Aodi, fisiatra di origine palestinese e docente all'Università di Tor Vergata. In contatto quotidiano con i medici operativi a Gaza, spiega come la situazione negli ospedali è ormai tragica: "Tra poche settimane non potranno più curare nessuno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

