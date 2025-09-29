Gaza la Fondazione PerugiAssisi sostiene la Global Sumud Flotilla | Il governo italiano invii aiuti con le portaerei
Un appello diretto al governo italiano perché intervenga con decisione a sostegno della popolazione civile di Gaza. È quello lanciato da Flavio Lotti, presidente della Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, e da Marco Mascia, presidente del Centro diritti umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova. I promotori hanno chiesto all’esecutivo di inviare le portaerei italiane “Cavour”, “Garibaldi” e “Trieste” cariche di viveri, medicinali e beni di prima necessità, in linea con l’iniziativa umanitaria avviata dalla Global Sumud Flotilla, che punta a rompere l’assedio navale di Gaza con una missione civile, nonviolenta e disarmata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
