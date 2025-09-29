Gaza indiscrezioni dei media su un possibile accordo tra USA e Israele | Trump e Netanyahu pronti a discuterne alla Casa Bianca
Cresce l’attesa per il faccia a faccia tra il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, atteso oggi alla Casa Bianca per un pranzo e una conferenza stampa. Secondo le indiscrezioni rilanciate dalla testata israeliana N12, i due leader sarebbero vicini a un accordo per la fine della guerra a Gaza, basato su una proposta statunitense articolata in 21 punti. Il piano di Trump. Trump ha presentato il piano ai Paesi arabi e musulmani la scorsa settimana, descrivendolo come un’occasione unica per la pace. “Tutti si sono uniti per qualcosa di speciale. Se ci riusciremo, sarà un grande giorno per Israele e per il Medio Oriente”, ha dichiarato l’ex presidente in un’intervista ad Axios. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: gaza - indiscrezioni
Netanyahu accetterà "concessioni dolorose" imposte nel piano USA per la pace a Gaza? Le indiscrezioni - facebook.com Vai su Facebook
Striscia di Gaza, media israeliani: Netanyahu - Search - X Vai su X
Gaza, indiscrezioni dei media su un possibile accordo tra USA e Israele: Trump e Netanyahu pronti a discuterne alla Casa Bianca - Secondo la stampa israeliana, il pranzo tra il premier Netanyahu e Trump potrebbe portare a un annuncio sulla fine della guerra a Gaza ... Scrive lanotiziagiornale.it
Striscia di Gaza, Tony Blair potrebbe diventare capo dell'amministrazione ad interim alla fine della guerra: la scelta di Trump - L’ipotesi ha preso corpo dopo l’incontro del 27 agosto scorso alla Casa Bianca, convocato dal presidente Donald Trump per discutere del futuro della Striscia. Da tg.la7.it