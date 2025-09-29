Gaza incontro tra Trump e Netanyahu | La portavoce della Casa Bianca | Israele e Hamas molto vicini a un accordo per finire la guerra

Tgcom24.mediaset.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meloni sente telefonicamente il presidente Usa: al centro del colloquio la situazione in Medioriente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza incontro tra trump e netanyahu la portavoce della casa bianca israele e hamas molto vicini a un accordo per finire la guerra

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, incontro tra Trump e Netanyahu | La portavoce della Casa Bianca: "Israele e Hamas molto vicini a un accordo per finire la guerra"

In questa notizia si parla di: gaza - incontro

Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro a cena con Trump | Il premier israeliano: "Ho candidato il presidente Usa al Nobel per la pace" | Il tycoon: "Hamas vuole la tregua a Gaza"

Trump liquida il partito di Musk: “Ridicolo”. Oggi a Washington l’incontro con Netanyahu sulla tregua a Gaza

Israele-Hamas, oggi l’incontro alla Casa Bianca fra Trump e Netanyahu: cosa prevede la proposta di tregua per Gaza

gaza incontro trump netanyahuÈ il giorno dell’incontro tra Trump e Netanyahu: “Siamo molto vicini a un accordo per finire la guerra a Gaza” - Almeno 33 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani a Gaza dall’alba: lo riferiscono ad Al Jazeera ... Da ilfattoquotidiano.it

gaza incontro trump netanyahuStasera l'incontro Trump-Netanyahu, 'Usa e Israele vicini a un accordo per la fine della guerra a Gaza' - "Gli Stati Uniti e Israele sono molto vicini a raggiungere un accordo sul piano di Trump per porre fine alla guerra". ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza Incontro Trump Netanyahu