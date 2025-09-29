Gaza il testo dei 20 punti del piano Trump-Netanyahu per la pace eterna | Blair tra i garanti l’Idf forza di sicurezza durante la transizione
La riconsegna degli ostaggi israeliani entro tre giorni, Donald Trump e Tony Blair garanti di un “board of peace”, una amnistia per chi – dentro Hamas – accetterà di deporre le armi, la sicurezza della Striscia di Gaza che resterà ancora in mano allo Stato di Israele in tutto il periodo di transizione. Sono alcuni dei 20 punti del piano elaborato dagli Stati Uniti e accettato da Benjamin Netanyahu durante la sua visita alla Casa Bianca. Un piano chiamato per la “ pace eterna “, come ha detto Trump, con una generosità di retorica che finisce per suonare beffarda e poco nobile dopo le migliaia di morti civili dal 7 ottobre a oggi, anzi – senza tema di smentita – domani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: gaza - testo
Gaza, il TESTO del 'ddl censura' proposto da Romeo (Lega) per "reprimere manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele"
Gaza, l'appello di 80 rabbini ortodossi da tutto il mondo: "Stop alla crisi umanitaria nella Striscia" - il TESTO completo
Ue, salta l’intesa tra S&d, Ppe e Renew sul testo unitario su Gaza
Lungo la frontiera di Gorizia il grido delle Chiese in Italia, Slovenia e Croazia contro le guerre. Vescovi e giovani: accanto a Gaza, all'Ucraina e alle terre insanguinate. Basta odio / Il testo - facebook.com Vai su Facebook
La Ue vota su Gaza, ma annacqua il testo per assolvere Israele. Risoluzione: timido sì allo stato di Palestina: ok da Fi e Pd. @wandamarra - X Vai su X
Il piano in 20 punti di Trump: il testo completo - Gaza sarà una zona deradicalizzata e libera dal terrorismo che non rappresenterà una minaccia per i suoi vicini. Si legge su ilsole24ore.com
Il testo del Piano Trump per Gaza: i 20 punti “dell’accordo di pace” - La Casa Bianca ha pubblicato il testo dell’accordo: dalla liberazione degli ostaggi a una forza di stabilizzazione internazionale, alla smilitarizzazione totale di Hamas ... Segnala msn.com