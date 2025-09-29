Gaza il piano di Trump in 20 punti | da ostaggi e aiuti fino a governo provvisorio

(Adnkronos) – Stop alla guerra, rilascio degli ostaggi rapiti in Israele entro 72 ore dall'accordo, amnistia per i membri di Hamas che deporranno le armi e non parteciperanno alla ricostruzione politica e economica. Il futuro di Gaza, "libera dal terrorismo", inizierà con un governo tecnico che sarà supervisionato dal 'Consiglio della pace' guidato da Donald . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

