Gaza | il Fvg assicura assistenza sanitaria a bambini mutilati

Triesteprima.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Siamo quasi al termine di una nuova missione italiana che garantirà di curare anche nei nostri ospedali bambini in arrivo da Gaza. Una disponibilità manifestata, già settimane fa, in una lettera del presidente Fedriga al Governo italiano. Ciò al di là delle sciocche e inutili strumentalizzazioni. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gaza - assicura

Meloni sente Abu Mazen: «Escalation israeliana preoccupante, la crisi umanitaria a Gaza è inaccettabile». Poi assicura il sostegno dell’Italia

Gaza, Papa Leone XIV si discosta da Bergoglio: "Genocidio? Non mi esprimo", e su persone Lgbtq+ assicura: "Dottrina della Chiesa non cambia"

gaza fvg assicura assistenzaGaza: Regione Fvg assicura assistenza sanitaria a bimbi mutilati - "Siamo quasi al termine di una nuova missione italiana che garantirà le cure anche nei nostri ospedali a bambini mutilati in arrivo da Gaza. Secondo msn.com

gaza fvg assicura assistenzaGaza:Riccardi, da Fvg assicurata assistenza sanitaria a bimbi mutilati - "Siamo quasi al termine di una nuova missione italiana che garantirÃ di curare anche nei ... Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Fvg Assicura Assistenza