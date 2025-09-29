Gaza il diritto internazionale sotto assedio | escalation militare e accuse ONU scuotono l’equilibrio globale

Oggi, Gaza è il termometro di un mondo che rischia di perdere l’equilibrio, e insieme, l’umanità È una giornata scandita da boati e fumo nero quella che si è abbattuta oggi su Gaza. Almeno 50 le vittime civili registrate secondo fonti locali e umanitarie. Un numero che si somma alle migliaia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

