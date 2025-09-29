Gaza i leader cristiani in Terra Santa sbugiardano Netanyahu | È Israele a farci scappare da Betlemme con le sue politiche non l’Anp

Durante il suo discorso all'Onu, Netanyahu ha sostenuto che il declino della comunità cristiana a Betlemme sarebbe dovuto al controllo dell’Anp, l'Autorità Nazionale Palestinese. Parole assolutamente false per i leader cristiani in Terra Santa I leader cristiani in Terra Santa sbugiardano Net. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, i leader cristiani in Terra Santa sbugiardano Netanyahu: “È Israele a farci scappare da Betlemme con le sue politiche, non l’Anp”

gaza leader cristiani terraI leader cristiani in Terra Santa contro la tesi di Netanyahu: “È Israele a farci scappare, non l’Autorità palestinese” - I leader delle Chiese cristiane in Terra Santa contestano le affermazioni di Netanyahu sulla fuga dei cristiani da Betlemme ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

gaza leader cristiani terraGaza, attacchi israeliani anche sul campo profughi di Nuseirat: 24 uccisi dall’alba. Un neonato morto per malnutrizione - Una rappresentanza di leader delle Chiese cristiane in Terra Santa – tra cui il patriarca latino emerito di G ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

