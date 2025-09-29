Gaza i 20 punti del piano di Trump | il ruolo di Hamas il rilascio degli ostaggi e la nascita del Consiglio per la Pace

E pace fu? I dubbi restano, ma qualcosa si sta muovendo in Medio Oriente. «Hamas sarà disarmata. Gaza sarà smilitarizzata. Israele manterrà la responsabilità. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Gaza, i 20 punti del piano di Trump: il ruolo di Hamas, il rilascio degli ostaggi e la nascita del Consiglio per la Pace

In questa notizia si parla di: gaza - punti

Genova per Gaza, 16 tonnellatedi cibo raccolte da Music for Peace e Calp. Punti di raccolta in città da ponente a levante | Video | Foto

Gaza, oltre 800 palestinesi uccisi nei punti di distribuzione di aiuti umanitari di GHF: "Trappole mortali" come da progetto BCG

Israele, via libera al piano Netanyahu per occupare Gaza | "Cinque punti per la fine della guerra" | Esercito: "Non c'è risposta umanitaria per un milione di sfollati"

Gaza, piano di Trump in 20 punti: "Entro 72 ore liberi tutti gli ostaggi, amnistia per i membri di Hamas che accettano la pace" #israele #guerra #gaza #29settembre - X Vai su X

Domani il premier israeliano arriverà alla Casa Bianca per un bilaterale con il presidente americano, che spinge per il suo piano in 21 punti. Intanto continuano i bombardamenti su Gaza City - facebook.com Vai su Facebook

Gaza,i 20 punti del piano di Trump: il ruolo di Hamas, il rilascio degli ostaggi e la nascita del Consiglio per la Pace - I dubbi restano, ma qualcosa si sta muovendo in Medio Oriente. Si legge su msn.com

Trump e Netanyahu, sì al piano di pace per Gaza in 20 punti. «Ostaggi liberi in 72 ore e un governo di transizione con Donald e Blair» - Il premier israeliano Banjamin Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca, accolto da Donald Trump. Secondo ilmessaggero.it