In edicola sabato prossimo, 4 ottobre, il Fatto Quotidiano con l’inserto speciale “Gaza, due anni all’inferno”. Dal 7 ottobre a oggi, dall’attacco di Hamas all’ultima operazione a Gaza city lanciata dal premier israeliano Netanyahu, cronache, testimonianze, riflessioni e analisi, dopo due anni e oltre 60.000 morti. Un approfondimento che vale più di un giornale: 50 centesimi del prezzo di copertina saranno devoluti a Medici Senza Frontiere, l’organizzazione con cui la Fondazione del Fatto quotidiano ha già lanciato diverse campagne di raccolta fondi per la popolazione civile di Gaza, dilaniata, e che a partire proprio dal 4 ottobre vedrà ancora impegnati insieme, fianco a fianco, il nostro giornale e l’ONG, per una nuova iniziativa umanitaria dopo il drammatico annuncio della sospensione delle attività di Medici Senza Frontiere a Gaza City perché “i carri armati israeliani sono a meno di un chilometro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gaza, due anni all’inferno”. Sabato 4 ottobre in edicola l’inserto speciale del Fatto Quotidiano