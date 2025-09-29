Gaza dialogo e aiuti senza distinguo Il canale diplomatico di Pizzaballa

Negli ultimi mesi il Patriarcato ha effettuato sette viaggi portando cibo nella Striscia. Papa Leone costantemente informato. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Gaza, dialogo e aiuti senza distinguo. Il canale diplomatico di Pizzaballa

In questa notizia si parla di: gaza - dialogo

L’appello di Zuppi e De Paz per Gaza: "Basta guerra, si torni al dialogo"

Ottolenghi rompe il silenzio sulla fame a Gaza. E con Tamimi si interrompe il dialogo nato in cucina

Gaza, Assotutela alla Jalsa Salana: da Roma in UK all’insegna di pace e dialogo con Islam

26/9/25. Milano. Dialogo con un ragazzo in piazza per Gaza e il no allo scontro. Il racconto di Francesco Riccardi https://buff.ly/05SgPzJ. https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/dialogo? - facebook.com Vai su Facebook

Milano. Dialogo con un ragazzo in piazza per Gaza e il no allo scontro. Il racconto di Francesco Riccardi https://buff.ly/05SgPzJ. - X Vai su X

Global Sumud Flotilla, aiuti a Gaza e blocco navale: cosa dice il diritto internazionale - La partenza delle imbarcazioni cariche di aiuti umanitari ha riacceso un dibattito che da anni si muove tra diritto internazionale e politica ... Si legge su today.it

La Flotilla rifiuta la proposta di fermarsi a Cipro. La Farnesina: “Chi prosegue verso Gaza si assume tutti i rischi” - Il Global Movement to Gaza rifiuta la deviazione su Cipro proposta dal governo italiano: "Obiettivo rimane rompere l'assedio" ... Da ilfattoquotidiano.it