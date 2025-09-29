Gaza almeno 17 vittime dall’alba Oggi l’incontro Trump-Netanyahu – La diretta
Almeno 17 persone sono morte dall’alba nella Striscia di Gaza di cui 16 a Gaza City. Lo scrive Al Jazeera citando fonti mediche. C’è attesa per l’incontro di oggi tra il presidente Usa Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo alcune fonti citate dal Times of Israel l’incontro fra Netanyahu e l’inviato speciale Usa Steve Witkoff, al quale ha preso parte anche il genero del presidente americano Jared Kushner, sarebbe stato “positivo” ed emergerebbero “ segnali di ottimismo ” sul piano di pace. Gaza, verso l'incontro Trump-Netanyahu – Le notizie di oggi 29 settembre Inizio diretta: 290925 09:15 Fine diretta: 290925 23:30 09:27 290925 Hamas: "Blair sgradito, palestinesi sanno come governarsi" L’ex primo ministro britannico Tony Blair è “una figura sgradita nella situazione palestinese”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
