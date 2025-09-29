Gaza accolta a Reggello una famiglia di sei persone

Da Gaza a Reggello: una famiglia bisognosa di pace e di cure ha trovato accoglienza nella parrocchia Sant’Agata in Arfoli. La famiglia è composta da 6 persone: papà e mamma di 43 e 42 anni e 4 figli, di cui tre femmine di 19, 17 e 15 anni e un figlio di 12 anni. Sono arrivati in Italia da poco. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

