Gaza accolta a Reggello una famiglia di sei persone

Da Gaza a Reggello: una famiglia bisognosa di pace e di cure ha trovato accoglienza nella parrocchia Sant’Agata in Arfoli. La famiglia è composta da 6 persone: papà e mamma di 43 e 42 anni e 4 figli, di cui tre femmine di 19, 17 e 15 anni e un figlio di 12 anni. Sono arrivati in Italia da poco. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

La Francia espelle la studentessa di Gaza accolta a Lille: "Faceva propaganda per Hamas"

Meloni accolta da un'ovazione al Meeting di Rimini: "L'Italia è un modello di stabilità". Critiche a Israele: "A Gaza è andata oltre"

*SOS GAZA RACCOLTA FONDI* La Cisl Venezia invita tutti a donare sul conto corrente dedicato *per sostenere la popolazione civile di Gaza* Sostieni gli interventi umanitari a favore delle donne, degli uomini e dei bambini di #Gaza, travolti da una crisi s - facebook.com Vai su Facebook

