Gaza a Terracina un equipaggio di terra a supporto della Flotilla
Terracina, 29 settembre 2025 – A Terracina con un grande successo di partecipazione al presidio al porto di Terracina, in supporto della Global Sumud Flotilla, la più grande operazione umanitaria dal dopoguerra. Centinaia di persone, come non si vedeva da tempo in città, hanno deciso di partecipare ieri pomeriggio al presidio e si sono costituiti liberamente e pacificamente come equipaggio di Terra della Flotilla. Un folla variopinta, con molti rappresentanti, anche autorevoli, delle diverse etnie presenti a Terracina, giovani, famiglie con bambini che mostravano le loro barche di carta colorate, Associazioni territoriali, gli Scout della AGESCI, molte bandiere della pace e della Palestina e una rappresentanza del Consiglio comunale, con i consiglieri di Pd, Europa Verde e Sinistra Italiana – AVS, proponenti della mozione sul riconoscimento della Palestina poi approvata all’unanimità dal Consiglio, e rappresentanti del M5S, che hanno risposto all’appello del Comitato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: gaza - terracina
Il 30 settembre, nelle sale del circuito UniCi sarà proiettato Everyday in Gaza, documentario di 15 minuti diretto da Omar Rammal con le immagini del fotogiornalista palestinese Sulaiman Hejji. Solo Martedì 30 Settembre ore 18.50 INGRESSO OMAGGIO Att - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, a Terracina un “equipaggio di terra” a supporto della Flotilla - Collegamento in diretta con l’equipaggio che si trovava in acque greche ... Segnala ilfaroonline.it
Gaza, “l’equipaggio di terra è pronto a scendere in piazza” - Sono oltre 80 le piazze italiane in cui sono state indette iniziative in occasione dello sciopero generale del 22 settembre, una mobilitazione che continua a crescere in queste ore e vedrà la partecip ... Secondo basilicata24.it