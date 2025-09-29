Gaza a Terracina un equipaggio di terra a supporto della Flotilla

Terracina, 29 settembre 2025 – A Terracina con un grande successo di partecipazione al presidio al porto di Terracina, in supporto della Global Sumud Flotilla, la più grande operazione umanitaria dal dopoguerra. Centinaia di persone, come non si vedeva da tempo in città, hanno deciso di partecipare ieri pomeriggio al presidio e si sono costituiti liberamente e pacificamente come equipaggio di Terra della Flotilla. Un folla variopinta, con molti rappresentanti, anche autorevoli, delle diverse etnie presenti a Terracina, giovani, famiglie con bambini che mostravano le loro barche di carta colorate, Associazioni territoriali, gli Scout della AGESCI, molte bandiere della pace e della Palestina e una rappresentanza del Consiglio comunale, con i consiglieri di Pd, Europa Verde e Sinistra Italiana – AVS, proponenti della mozione sul riconoscimento della Palestina poi approvata all’unanimità dal Consiglio, e rappresentanti del M5S, che hanno risposto all’appello del Comitato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it