Gatti neri e specchi rotti | a Castello di Postignano la presentazione del nuovo libro di Elisabetta Moro e Marino Niola

Nell’ambito della 13ª edizione della manifestazione culturale “Un Castello all’Orizzonte”, sabato 4 ottobre alle ore 18:00 presso la Chiesa della SS. Annunziata, si terrà la presentazione del volume “Gatti neri e specchi rotti. Perché siamo superstiziosi” (Einaudi, 2025) di Elisabetta Moro e Marino Niola, due tra i più noti antropologi della contemporaneità. All’incontro dialogheranno con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - “Gatti neri e specchi rotti”: a Castello di Postignano la presentazione del nuovo libro di Elisabetta Moro e Marino Niola

