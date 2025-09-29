Gasperini chapeau è primo con gli stessi undici dell’anno scorso e sta rigenerando giocatori dimenticati Zazzaroni
La Roma ha vinto 2-0 contro l’Hellas Verona e ora la squadra allenata da Gian Piero Gasperini è prima in classifica, a parimerito con Napoli e Milan. Gasperini ha portato la Roma al primo posto rigenerando giocatori “dimenticati”. Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni scrive sul quotidiano: È arrivato anche il gol di Dovbyk. E con esso il dodicesimo punto su 15. Un anno fa, tra il disarmato De Rossi e il subentrato, e in seguito disarmante Juric, erano esattamente la metà, i problemi più del triplo e in sconcertante evoluzione. Non è arrivata, perché non se n’era mai andata, la sofferenza: anche stavolta ha prevalso la capacità della squadra di affrontarla e vincerla con quel filo di disperazione che di solito esalta la tifoseria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
"#Dovbyk è un giocatore molto sensibile. Nel suo caso, servirebbe un #Gasperini quasi paterno" Così la nostra direttrice, Eleonora Trotta, a 'TiAmoCalciomercato' sul canale Youtube di Calciomercato.it. Il nuovo tecnico della #Roma riuscirà a recuperare l' - facebook.com Vai su Facebook
Dall’Allianz Riviera di Nizza, Gasperini chiaro: “Stiamo cercando di costruirci, stiamo facendo il nostro percorso. Oggi non è possibile dire che siamo favoriti. Dybala e Bailey dopo la sosta” #ASRoma - X Vai su X
Gasperini chapeau, è primo con gli stessi undici dell’anno scorso e sta rigenerando giocatori “dimenticati” (Zazzaroni) - Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni scrive sul quotidiano: È arrivato anche il gol di Dovbyk. Da ilnapolista.it
Gasperini, primo buco nell'acqua con il Torino. E Dybala si fa male: a rischio con la Lazio? - Alla fine la nuova Roma targata Gian Piero Gasperini finisce per schiantarsi contro il muro del Torino, al quale è bastato il bolide sul secondo palo del 'Cholito' Simeone per ... Scrive tuttomercatoweb.com