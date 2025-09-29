Gasparri | Mi attaccano per parole su Goracci? Da lei affermazioni false e incaute si scusi

(Adnkronos) – "La Goracci giorni fa ha detto che non era vero che erano stati bruciati dei bambini il 7 di ottobre. Io oggi (nel corso della trasmissione 'Re-Start' su Rai3, ndr), ho fatto vedere una foto di quella tragedia, con bambini bruciati, e ho detto che la Goracci ha detto una cosa falsa. Tutti . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: gasparri - attaccano

Essere attaccati da Maurizio Gasparri durante un discorso al Senato della Repubblica è sempre piacevole. Lo ringrazio dunque per le sue parole, sono il carburante migliore per le vele di questa barca. Tenere alto il morale dell'equipaggio è infatti fondamenta - facebook.com Vai su Facebook

Gasparri può stare tranquillo. Anzi, se dovesse venire a Roma il 4 e 5 ottobre al Festival di Fanpage gli mostreremo la nostra ultima fatica. Oddio, dubito che gli piacerà, ma non si sa mai. - X Vai su X

Gasparri: "Mi attaccano per parole su Goracci? Da lei affermazioni false e incaute, si scusi" - Il presidente dei senatori di FI all'Adnkronos risponde alle polemiche per le sue parole verso l'inviata del Tg3: 'Ha detto che non era vero che il 7 ottobre sono stati bruciati dei bambini, causando ... Riporta adnkronos.com

Gasparri attacca l’inviata Lucia Goracci: “Negazionista, dice bugie sul 7 ottobre”. I sindacati: “Inaccettabile” - Ospite nel programma ReStart, il senatore Maurizio Gasparri ha attaccato Lucia Goracci, accusandola di essere una "negazionista" e di aver detto ... fanpage.it scrive