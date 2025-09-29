Gasparri contro la giornalista Rai Lucia Goracci | Negazionista sui bambini israeliani morti il 7 ottobre
I bambini israeliani bruciati durante l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre? Una fake news. A dirlo non è un attivista pro Pal ma una giornalista di Rai tre, Lucia Goracci. E a denunciare il tutto è stato Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia. E Il Pd ha attaccato l’esponente forzista. Mentre l’ordine dei giornalisti ha precisato che le parole della Goracci erano diverse. Le parole di Gasparri. Parlando a La7, Gasparri ha raccontato i fatti: “Giorni fa, Lucia Goracci ha detto letteralmente che la questione dei bambini bruciati il 7 ottobre era una fake news. Io oggi ho mostrato una fotografia di quella vicenda e ho detto che era gravissimo parlare di fake news. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
