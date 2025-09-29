Gasparri contro la giornalista Lucia Goracci che non può rispondere la sfuriata in diretta su Rai3 | Negazionista del 7 ottobre Scoppia la polemica

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha attaccato in diretta a Re-Start su RaiTre l’inviata del Tg3 Lucia Goracci definendola «negazionista» rispetto ai fatti del 7 ottobre. L’accusa è arrivata a programma in corso, nella puntata di lunedì 29 settembre, quando la giornalista non era in studio. La frase ha subito provocato la reazione a catena dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti e del sindacato di categoria Usigrai. Gasparri ha detto testualmente: «L’altro giorno è stata collegata la Goracci in questa trasmissione e ha fatto la negazionista, dicendo che non è vero che sono stati bruciati bambini il 7 ottobre. 🔗 Leggi su Open.online

