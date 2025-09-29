Gasparri attacca l'inviata Lucia Goracci | Negazionista dice bugie sul 7 ottobre I sindacati | Inaccettabile

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ospite nel programma ReStart, il senatore Maurizio Gasparri ha attaccato Lucia Goracci, accusandola di essere una "negazionista" e di aver detto bugie in Tv sui fatti del 7 ottobre, quando durante un collegamento l'inviata Rai ha definito "una fake news" il fatto che siano stati "bruciati bambini". La replica di Usigrai: "Negazionista sarà lei". 🔗 Leggi su Fanpage.it

gasparri - attacca

