Gasparri attacca l'inviata Lucia Goracci | Negazionista dice bugie sul 7 ottobre I sindacati | Inaccettabile
Ospite nel programma ReStart, il senatore Maurizio Gasparri ha attaccato Lucia Goracci, accusandola di essere una "negazionista" e di aver detto bugie in Tv sui fatti del 7 ottobre, quando durante un collegamento l'inviata Rai ha definito "una fake news" il fatto che siano stati "bruciati bambini". La replica di Usigrai: "Negazionista sarà lei". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Essere attaccati da Maurizio Gasparri durante un discorso al Senato della Repubblica è sempre piacevole. Lo ringrazio dunque per le sue parole, sono il carburante migliore per le vele di questa barca. Tenere alto il morale dell'equipaggio è infatti fondamenta - facebook.com Vai su Facebook
"Se la Flotilla fosse di destra sarebbero andati a fare le riprese di nascosto" Gasparri attacca http://Fanpage.it in Aula - X Vai su X
