Garlasco tutto ribaltato secondo Roberta Bruzzone | cosa succede
News tv. Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione pubblica dopo l’apertura di una nuova inchiesta da parte della Procura di Pavia. La vicenda ha suscitato nuovamente interesse e discussione, coinvolgendo noti protagonisti del panorama giudiziario e mediatico. Le ultime dichiarazioni, giunte nel fine settimana, hanno alimentato il dibattito su una delle vicende giudiziarie più seguite degli ultimi anni. Sui nuovi interrogativi, in collegamento con “Domenica In”, si è espressa la nota criminologa Roberta Bruzzone. Leggi anche: “La manderei in pensione!”. Milly Carlucci, il conduttore durissimo con lei Focus sulla raccolta fondi della famiglia Sempio. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: garlasco - tutto
Garlasco, "il sangue sul tappetino è di Chiara Poggi": la fine di tutto?
Garlasco, il giallo sull’ora del delitto e il mistero della Playstation: la nuova ricostruzione che cambia tutto
Sul delitto di Garlasco l'avvocato Lovati sgancia la "bomba" che può cambiar tutto: "Alle 11,30 già si sapeva"
#Garlasco, "Quel pizzino è tutto tranne che una prova" L'avvocato Lovati in diretta a #Mattino5 - X Vai su X
Festa Patronale di Garlasco 2025 DAL 12 AL 15 SETTEMBRE PALAZZETTO DELLO SPORT - AREA VERDE GARLASCO Quest’anno vi aspettiamo con la nostra Taverna Pugliese E per rendere tutto ancora più speciale… arriva CHRISTINE-LA MAC - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, svolta shock: indagato l’ex procuratore Venditti. Sarebbe stato corrotto per scagionare Sempio - Nel mirino l’ex pm di Pavia Mario Venditti, oggi presidente del Casinò di Campione. Riporta panorama.it
Caso Garlasco, Rai2 cambia tutto: Infante sfida Quarto Grado - Questa sera Rai 2 ha deciso di stravolgere la programmazione: il film previsto in palinsesto, 65 – Fuga dalla Terra, non andrà in onda. Si legge su quilink.it