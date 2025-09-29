Garlasco quando la Procura generale di Milano bocciò la pista alternativa su Andrea Sempio Poi arrivò l’archiviazione a Pavia

C’è un prima e un dopo nella storia giudiziaria del delitto di Garlasco sulla contestata archiviazione dell’indagine su Andrea Sempio nel marzo del 2018. Un’inchiesta, che stando alla contestazione della procura di Brescia, sarebbe stata indotta dalla corruzione dell’allora aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Richiesta accolta dal giudice per le indagini preliminari, Fabio Lambertucci, che motivò tra l’altro con l’inconsistenza degli sforzi della difesa Stasi “tendenti a rinvenire un diverso, alternativo, colpevole dell’uccisione di Chiara Poggi “. La procura generale di Milano. Come è ormai noto fu la procura generale di Milano a trasmettere, il 20 dicembre 2016, alla procura di Pavia la denuncia della mamma di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

