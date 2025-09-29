Garlasco quando la Procura generale di Milano bocciò la pista alternativa su Andrea Sempio Poi arrivò l’archiviazione a Pavia
C’è un prima e un dopo nella storia giudiziaria del delitto di Garlasco sulla contestata archiviazione dell’indagine su Andrea Sempio nel marzo del 2018. Un’inchiesta, che stando alla contestazione della procura di Brescia, sarebbe stata indotta dalla corruzione dell’allora aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Richiesta accolta dal giudice per le indagini preliminari, Fabio Lambertucci, che motivò tra l’altro con l’inconsistenza degli sforzi della difesa Stasi “tendenti a rinvenire un diverso, alternativo, colpevole dell’uccisione di Chiara Poggi “. La procura generale di Milano. Come è ormai noto fu la procura generale di Milano a trasmettere, il 20 dicembre 2016, alla procura di Pavia la denuncia della mamma di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: garlasco - procura
Garlasco, l’avvocato dei Poggi contro la procura: “Indagini nell’interesse del condannato Stasi”
Su Garlasco la Procura di Pavia sceglie la linea del silenzio. Fabio Napoleone: “Parleremo a indagini terminate”
Garlasco e la battaglia sull’impronta 33: “Non è sangue ma sudore. La Procura ha scambiato dei segni sul muro per minuzie”
? Delitto di Garlasco, il legale dell’ex procuratore Venditti: nessuna traccia di soldi sospetti sui suoi conti http://dlvr.it/TNMBx6 #DelittoDiGarlasco #MarioVenditti #Corruzione #Giustizia #Procura - X Vai su X
Caso Garlasco, sarebbe valido il dna sotto le unghie di Chiara Poggi. Verso il confronto anche con Sempio Prosegue l’indagine parallela della Procura di Brescia sull’ex procuratore Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, l’avvocata di Alberto Stasi: “Sconcertato”. Si allungano i tempi per il Dna sulle unghie di Chiara Poggi - Le dichiarazioni dell'avvocata di Alberto Stasi sul delitto di Garlasco e i nuovi sviluppi dell'inchiesta parallela con l'indagine su Venditti ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Garlasco e le talpe in Procura: ai Sempio la consulenza segreta - L'ex generale dei Ris Garofano: "Pagato dalla famiglia di Andrea per assisterli". Lo riporta msn.com