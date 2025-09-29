Garlasco parla lo zio di Sempio | Soldi a mio fratello non avrei dovuto?

«Ho fatto un prestito a mio fratello. È un aiuto che non gli potevo negare. Non so cosa abbia fatto con quei soldi e non ho fatto domande». Con queste parole, Patrizio Sempio, zio di Andrea Sempio, ha chiarito la propria posizione in merito ai movimenti di denaro che i pm di Brescia considerano sospetti nell’inchiesta sulla presunta corruzione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Secondo l’accusa, proprio nel 2017 — quando la posizione di Andrea Sempio venne archiviata nell’inchiesta bis per l’omicidio di Chiara Poggi — la famiglia avrebbe movimentato ingenti somme di denaro, tra assegni e prelievi in contanti, per un totale di decine di migliaia di euro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, parla lo zio di Sempio: “Soldi a mio fratello, non avrei dovuto?”

