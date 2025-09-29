Garlasco parla l’avvocato di Stasi sul caso Venditti | Sarebbe gravissimo
A pochi giorni dalle sconcertanti novità legate alle perquisizioni che venerdì hanno portato alla luce l’indagine della procura bresciana che vede indagato per corruzione in atti giudiziari l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, che otto anni fa chiese l’archiviazione di Andrea Sempio, l’avvocato Giada Bocellari, difensore di Alberto Stasi da undici anni, ha manifestato in un’intervista al Corriere tutta la frustrazione del suo assistito. La reazione di Stasi all’inchiesta su Venditti. Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, avrebbe scelto di mantenersi distante dalle cronache, limitandosi ad “apprendere l’indispensabile” mentre la giustizia continua a indagare sul caso di Garlasco. 🔗 Leggi su Panorama.it
Garlasco, parla un'amica di Stefania Cappa: "Mi disse che vide Chiara quella stessa mattina alle 11. Le gemelle vivevano il lutto in modo anomalo"
"La spazzatura di casa Poggi…". Garlasco, a Zona Bianca parla l'avvocato di Andrea Sempio
Delitto di Garlasco, parla lo zio di Andrea Sempio: "I soldi dati a mio fratello? Non so a cosa servissero"
Garlasco, l'avvocata di Stasi: "Alberto è sconcertato dal caso Venditti. Sempio archiviato troppo in fretta, ci negarono anche i file delle intercettazioni"
Garlasco e il caso Venditti, Alberto Stasi «sconcertato» dalle novità sull'ex procuratore