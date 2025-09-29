Garlasco lo zio di Sempio e i prestiti | Non avrei dovuto aiutare mio fratello? Non ho fatto domande

Lo zio di Andrea Sempio ha chiarito la sua posizione in merito ai presunti movimenti anomali di danaro della famiglia che hanno portato i pm a ipotizzare una presunta corruzione dell’ex pm Venditti sul caso Garlasco. “Quando mi hanno interrogato mi hanno domandato: ‘Ma lei, dà soldi a suo fratello e non sa per che cosa?’ Sono affari di mio fratello. Non so a chi li ha dati e alla fine i soldi me li ha ridati” ha raccontato l'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it