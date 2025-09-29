Garlasco l’ex procuratore Mario Venditti si dimette dalla presidenza del Casinò di Campione d’Italia
L’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, coinvolto in un’ indagine per corruzione in atti giudiziari con l’accusa di aver ricevuto denaro per scagionare Andrea Sempio nel caso della morte di Chiara Poggi, ha comunicato la decisione di dimettersi dalla presidenza e dal consiglio d’amministrazione del Casinò di Campione d’Italia. La società, «informalmente informata» delle intenzioni dell’ex magistrato, ha sottolineato «la totale estraneità della Casa da Gioco» alle vicende giudiziarie e ha riconosciuto che Venditti «ha assolto il suo mandato con grande professionalità e competenza». La difesa dell’ex procuratore, rappresentata dall’avvocato Domenico Aiello, ha annunciato il ricorso al Riesame contro il decreto di perquisizione e sequestro disposto dalla procura di Brescia, che contesta a Venditti l’aver ricevuto tra i 20 e i 30 mila euro per favorire Sempio, già archiviato due volte e ora nuovamente indagato. 🔗 Leggi su Lettera43.it
