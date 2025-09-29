Garlasco l’ex procuratore Mario Venditti si dimette dal Cda del Casinò di Campione dopo le accuse di corruzione
L’ex procuratore di Pavia Mario Venditti ha annunciato le dimissioni da presidente e membro del Consiglio di amministrazione del Casinò di Campione d’Italia. La decisione arriva in seguito alle accuse di corruzione in atti giudiziari mosse nell’ambito del caso Garlasco. Venditti è infatti indagato per presunti pagamenti ricevuti per scagionare Andrea Sempio, già coinvolto nelle indagini sul delitto di Chiara Poggi. La Casa da Gioco ha comunicato di essere stata «informalmente informata» delle intenzioni del magistrato, oggi in pensione, sottolineando «la totale estraneità della struttura dalle accuse» e ricordando come il mandato di Venditti sia stato svolto «con grande professionalità e competenza». 🔗 Leggi su Open.online
