Le novità sull’inchiesta parallela a quella di Pavia sul delitto di Garlasco, con l’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex procuratore capo Mario Venditti hanno una naturale ricaduta su Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. “Chiaramente, anche lui è rimasto sconcertato. Anche se in questi mesi ha scelto di non seguire troppo quello che sta avvenendo. Diciamo che apprende l’indispensabile, e per il resto va avanti con la sua vita” dice l’avvocata Giada Bocellari al Corriere della Sera. Stasi è “sconcertato” dopo le perquisizioni che venerdì hanno portato alla luce l’indagine della Procura bresciana che vede indagato per corruzione in atti giudiziari l’ex procuratore che otto anni fa chiese l’archiviazione di Andrea Sempio, accolta da giudice per le indagini preliminari che, come prevede il codice, poteva rigettare e anche ordinare un’imputazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, l’avvocata di Alberto Stasi: “Sconcertato”. Si allungano i tempi per il Dna sulle unghie di Chiara Poggi