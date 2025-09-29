Garlasco la reazione di Stasi | Cosa farà ora la decisione

– C’è chi, dopo anni passati al centro di un processo mediatico e giudiziario senza fine, sceglie il silenzio. È il caso di Alberto Stasi, che da tempo ha deciso di non seguire ogni sviluppo legato all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. «Alberto? È rimasto sconcertato, come tutti. Ma in questi mesi ha scelto di non seguire troppo quello che accade. Apprende solo l’indispensabile e cerca di andare avanti con la sua vita», spiega al Corriere della Sera la sua storica legale Giada Bocellari, che lo assiste da oltre undici anni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

