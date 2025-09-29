Garlasco la reazione di Stasi | Cosa farà ora la decisione
– C’è chi, dopo anni passati al centro di un processo mediatico e giudiziario senza fine, sceglie il silenzio. È il caso di Alberto Stasi, che da tempo ha deciso di non seguire ogni sviluppo legato all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. «Alberto? È rimasto sconcertato, come tutti. Ma in questi mesi ha scelto di non seguire troppo quello che accade. Apprende solo l’indispensabile e cerca di andare avanti con la sua vita», spiega al Corriere della Sera la sua storica legale Giada Bocellari, che lo assiste da oltre undici anni. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: garlasco - reazione
Il delitto di Garlasco e la reazione dell'avvocata di Andrea Sempio sull'impronta 33 "intrisa di sangue"
Garlasco, Sempio e la possibile corrispondenza del dna sulle unghie di Chiara Poggi: la reazione della madre
Garlasco e le nuove perquisizioni, la reazione della famiglia Poggi: “Sono sconcertati, tormentone infinito su una ferita aperta”
La reazione della famiglia Poggi alle ultime novità sul caso Garlasco - facebook.com Vai su Facebook
Svolta su Garlasco, la reazione della famiglia Poggi: «Sconcertati, è una ferita aperta». Il legale di Stasi: «È un’ipotesi accusatoria grave» - X Vai su X
Garlasco e il caso Venditti, Alberto Stasi «sconcertato» dalle novità sull'ex procuratore - La reazione di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, dopo le indiscrezioni sulla ... Da ilmattino.it
Garlasco, l’avvocata di Alberto Stasi: “Sconcertato”. Si allungano i tempi per il Dna sulle unghie di Chiara Poggi - Le dichiarazioni dell'avvocata di Alberto Stasi sul delitto di Garlasco e i nuovi sviluppi dell'inchiesta parallela con l'indagine su Venditti ... Si legge su ilfattoquotidiano.it