Garlasco la legale di Alberto Stasi | È sconcertato da quanto sta accadendo

Il riferimento è alle nuove indagini che hanno portato gli inquirenti a sospettare che la famiglia di Sempio possa aver corrotto l'ex procuratore della Procura di Pavia per ottenere l'archiviazione delle indagini del 2017 su Andrea, amico del fratello della vittima. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

garlasco legale alberto stasiGarlasco, l’avvocata di Stasi: "Alberto è sconcertato dal caso Venditti. Sempio archiviato troppo in fretta, ci negarono anche i file delle intercettazioni" - A parlare al Corriere della Sera è Giada Bocellari, da undici anni legale di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara ... Riporta huffingtonpost.it

garlasco legale alberto stasiGarlasco, l’avvocata di Alberto Stasi: “Sconcertato”. Si allungano i tempi per il Dna sulle unghie di Chiara Poggi - Le dichiarazioni dell'avvocata di Alberto Stasi sul delitto di Garlasco e i nuovi sviluppi dell'inchiesta parallela con l'indagine su Venditti ... Secondo ilfattoquotidiano.it

