Garlasco la legale di Alberto Stasi | È sconcertato da quanto sta accadendo
Il riferimento è alle nuove indagini che hanno portato gli inquirenti a sospettare che la famiglia di Sempio possa aver corrotto l'ex procuratore della Procura di Pavia per ottenere l'archiviazione delle indagini del 2017 su Andrea, amico del fratello della vittima. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Delitto di Garlasco, trovato il Dna di un uomo "ignoto" nella bocca di Chiara | Il legale dei Poggi smentisce: "Non ci sono tracce genetiche di sconosciuti"
Delitto di Garlasco, legale Poggi smentisce il Dna sconosciuto sulla bocca di Chiara: "Ipotesi infondata"
Garlasco, il giallo del Dna nella bocca di Chiara Poggi. L'ipotesi "ignoto" o di un assistente del medico legale
#Garlasco I genitori di #Sempio danno le loro spiegazioni per gli ingenti prelievi di contanti all'epoca della 1^ inchiesta che coinvolse il figlio. "45 anni di carriera dissolti in un rigo”, così il legale dell'ex procuratore Venditti, indagato per corruzione @claudio.vig - facebook.com Vai su Facebook
Colpo di scena su Garlasco, legale Stasi: "Indagine che lo ha portato in carcere costellata di orrori" - X Vai su X
Garlasco, l’avvocata di Stasi: "Alberto è sconcertato dal caso Venditti. Sempio archiviato troppo in fretta, ci negarono anche i file delle intercettazioni" - A parlare al Corriere della Sera è Giada Bocellari, da undici anni legale di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara ... Riporta huffingtonpost.it
Garlasco, l’avvocata di Alberto Stasi: “Sconcertato”. Si allungano i tempi per il Dna sulle unghie di Chiara Poggi - Le dichiarazioni dell'avvocata di Alberto Stasi sul delitto di Garlasco e i nuovi sviluppi dell'inchiesta parallela con l'indagine su Venditti ... Secondo ilfattoquotidiano.it