Garlasco la difesa dell’ex procuratore Venditti | Da accertamenti bancari non c’è prova dei soldi

Repubblica.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura aveva svolto accertamenti sui suoi conti a maggio: “Se avessero trovato qualcosa lo avrebbero scritto nel decreto”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

garlasco la difesa dell8217ex procuratore venditti da accertamenti bancari non c8217232 prova dei soldi

© Repubblica.it - Garlasco, la difesa dell’ex procuratore Venditti: “Da accertamenti bancari non c’è prova dei soldi”

In questa notizia si parla di: garlasco - difesa

Garlasco, la difesa di Stasi: “Se i campioni sono contaminati, allora il processo è da rifare”

Garlasco, Andrea Sempio e l'impronta 33 vicino al corpo di Chiara Poggi. I consulenti della difesa: «Sudore e non sangue»

Delitto Garlasco, consulenti nominati da difesa Sempio: su impronta 33 sudore, non sangue

garlasco difesa dell8217ex procuratoreGarlasco e le talpe in Procura: ai Sempio la consulenza segreta - L'ex generale dei Ris Garofano: "Pagato dalla famiglia di Andrea per assisterli". Riporta msn.com

garlasco difesa dell8217ex procuratoreGarlasco, indagato a Brescia per corruzione l’ex procuratore di Pavia - Per la pm Claudia Moregola e il procuratore capo Francesco Prete il magistrato sarebbe stato corrotto per scagionare Andrea Sempio. Si legge su quibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Difesa Dell8217ex Procuratore