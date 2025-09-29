Garlasco la difesa dell’ex procuratore Venditti | Da accertamenti bancari non c’è prova dei soldi
La procura aveva svolto accertamenti sui suoi conti a maggio: “Se avessero trovato qualcosa lo avrebbero scritto nel decreto”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: garlasco - difesa
Garlasco, la difesa di Stasi: “Se i campioni sono contaminati, allora il processo è da rifare”
Garlasco, Andrea Sempio e l'impronta 33 vicino al corpo di Chiara Poggi. I consulenti della difesa: «Sudore e non sangue»
Delitto Garlasco, consulenti nominati da difesa Sempio: su impronta 33 sudore, non sangue
Nuovo filone #Garlasco, la difesa dei genitori di #Sempio: "Quei soldi..." https://iltempo.it/attualita/2025/09/28/news/garlasco-ultime-notizie-oggi-rita-cavallaro-procuratore-venditti-ahdrea-sempio-44300189/… #28settembre - X Vai su X
Quarta Repubblica. . #Garlasco, il parere di Matteo #Fabbri, genetista consulente della difesa di #Stasi #quartarepubblica - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco e le talpe in Procura: ai Sempio la consulenza segreta - L'ex generale dei Ris Garofano: "Pagato dalla famiglia di Andrea per assisterli". Riporta msn.com
Garlasco, indagato a Brescia per corruzione l’ex procuratore di Pavia - Per la pm Claudia Moregola e il procuratore capo Francesco Prete il magistrato sarebbe stato corrotto per scagionare Andrea Sempio. Si legge su quibrescia.it