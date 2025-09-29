Garlasco la consulenza del generale Garofano con il documento segreto con le accuse a Sempio | è caccia alla talpa
Il caso Garlasco, a distanza di anni, continua a produrre ombre, rivelazioni e nuovi interrogativi. Quella che sembrava una storia giudiziaria ormai chiusa torna ciclicamente al centro dell’attenzione, portando con sé un intreccio di nomi e documenti che alimentano dubbi e sospetti. Negli atti dell’inchiesta che coinvolge l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, spunta infatti un riferimento inatteso: quello del generale dei carabinieri in congedo Luciano Garofano, figura da sempre legata alle indagini sui grandi casi italiani. Leggi anche: Garlasco, il mistero del foro rotondo sul volto di Chiara Il suo nome compare accanto a un pagamento di 6. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: garlasco - consulenza
Garlasco, la consulenza: ‘Ignoto 3 su tampone Chiara Poggi’, Garofano: ‘Contaminazione’
Delitto di Garlasco, la consulenza della difesa Stasi: “Impronta 33 è di Sempio ed è intrisa di sangue”
Delitto di Garlasco, la difesa Stasi: “Impronta 33 attribuibile a Sempio, intrisa di sangue e sudore”. Ma la consulenza è su una foto
Garlasco, conferme e smentite sulla consulenza del Ris: cosa sappiamo dalla nuova impronta alla dinamica - X Vai su X
Con la consulenza sulla Bpa, la «Bloodstain pattern analysis», si completa un altro mattoncino nelle nuove indagini della procura di Pavia sul caso Garlasco. A quasi un anno dalla riapertura del fascicolo che vede oggi indagato Andrea Sempio, in una ipotesi - facebook.com Vai su Facebook
Delitto di Garlasco, spunta consulenza con documento “segreto” dato ai Sempio - Novità sul delitto di Garlasco: spunta la consulenza del generale Garofano con il documento segreto che accusava Sempio. newsmondo.it scrive
Garlasco, la consulenza da seimila euro del generale Garofano con il documento segreto che accusava Sempio: caccia alla talpa - Nei documenti dell’inchiesta che ha trascinato nell'occhio del ciclone l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti spunta anche il nome di Luciano Garofano. Come scrive msn.com