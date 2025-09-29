Garlasco il nodo del dna e delle impronte | nuovo incidente probatorio su Andrea Sempio

Sarebbe ancora valido. Continuano le indagini sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Stando alle ultime, il DNA ritrovato sulle unghie della ragazza sarebbe ancora valido. A dirlo il genetista Marzio Capra, storico consulente della famiglia della vittima. “Per questa analisi sul dna dei margini ungueali – ha detto – dovremo effettuare tutti gli eventuali confronti”. Per la difesa di Alberto Stasi, per i pm e per i loro consulenti, uno dei profili genetici rilevati sotto le unghie di Chiara Poggi sarebbe riconducibile ad Andrea Sempio, oggi unico indagato (in concorso) nella nuova inchiesta. Diversa la posizione dei legali di Sempio e della famiglia Poggi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

