Garlasco | Il Dna sulle unghie di Chiara è valido Ora Sempio trema
E ora quel profilo genetico trovato sotto le unghie di Chiara Poggi potrebbe rappresentare la svolta scientifica dell'inchiesta contro Andrea Sempio. Perché dall'udienza dell'incidente probatorio dello scorso venerdì, oscurata dall'eco mediatica del terremoto giudiziario che ha travolto l'ex procuratore Mario Venditti per la gravissima ipotesi accusatoria di essersi fatto corrompere per archiviare Sempio nel 2017, è trapelata una delle prossime mosse della genetista Denise Albani, il perito nominato dal gip Daniela Garlaschelli per effettuare l'accertamento tecnico irripetibile sul Dna trovato sui margini subungueali di Chiara, che per la Procura di Pavia e per la difesa di Alberto Stasi è attribuibile e compatibile con il codice genetico di Sempio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
