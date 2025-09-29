Garlasco il consulente di Stasi | Stupiti dalle ultime notizie E Venditti ricorre al Riesame

AGI - "L'indagine della  Procura di Brescia? Le notizie uscite ci stupiscono non poco, mi sembra un passaggio clamoroso. Come pensavamo già tutti, ci sono molte cose che non sappiamo che ha la  Procura  e che sta tirando piano piano fuori dal cassetto". È la considerazione all'AGI del  genetista Ugo Ricci, uno dei consulenti della difesa di  Alberto Stasi, a proposito del nuovo capitolo d'indagine nell'ambito della riapertura del  caso Garlasco. L'indagine vede indagato l'ex procuratore di Pavia, ora in pensione,  Mario Venditti, accusato di  corruzione in atti giudiziari. L'ipotesi è che l'ex magistrato, ora direttore del Casinò di Campione d'Italia, abbia "ricevuto una somma indebita di denaro, nell'ordine di 2030 mila euro - si legge nel decreto di perquisizione - per favorire  Andrea Sempio " nell'ambito del procedimento in cui venne archiviato dall'accusa di avere ucciso  Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Agi.it

