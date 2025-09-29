"Sono finito anche io nel tritacarne". Così Luciano Garofano, generale in congedo dei carabinieri, si è sfogato davanti alle telecamere di Quarto grado per il suo coinvolgimento nell'indagine bis sul delitto di Garlasco. È lo stesso filone, condotto dalla Procura di Brescia, che ha portato a iscrivere nel registro degli indagati per corruzione l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti. E nelle cui carte compare anche Garofano, beneficiario di un versamento di 6.343 euro da parte della famiglia di Andrea Sempio, allora indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e subito archiviato: e ora nuovamente accusato di essere il vero autore del delitto per cui è in carcere Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco e le talpe in Procura: ai Sempio la consulenza segreta