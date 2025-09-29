Garlasco e la consulenza di Garofano | chi ha dato ai Sempio il documento che accusava Andrea?

29 set 2025

Luciano Garofano, generale dei Ris in congedo dai carabinieri, compare nelle carte dell’ inchiesta su Garlasco e l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti. Risulta beneficiario di un versamento di 6.343 euro da parte della famiglia di Andrea Sempio. Che oggi è indagato per l’omicidio in via Pascoli del 13 agosto 2007. All’epoca la posizione dell’amico del fratello di Chiara Poggi fu archiviata. Secondo Garofano quei soldi sono il compenso per una consulenza. Ma, spiega oggi Il Giornale, nella dichiarazione dell’ex comandante c’è una contraddizione. Garlasco e Garofano. «Voglio respingere con forza le vergognose ignobili illazioni uscite sulla stampa. 🔗 Leggi su Open.online

