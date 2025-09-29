Garlasco cos'è l'indagine biostatistica che sarà eseguita sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi
Nei 70 giorni di proroga concessi dalla gip di Pavia per l’incidente probatorio disposto nella nuova indagine sul delitto di Garlasco verrà svolto un confronto biostatico di un aplotipo Y. Si tratta di un segmento di cromosoma che potrebbe essere idoneo a individuare la discendenza paterna rintracciato sulle unghie di Chiara Poggi. È quanto riferito da alcuni consulenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Garlasco, indagini senza fine: cosa sappiamo ad oggi - È quanto emergerebbe dalla consulenza che il comandante dei Ris di Cagliari, Tenente Colonnello Andrea Berti, ha depositato il 16 settembre scorso in Procura, a Pavia, nell'a ... Scrive ansa.it