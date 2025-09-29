Garlasco cosa hanno fatto i genitori di Andrea Sempio dopo la nuova perquisizione
Andrea Sempio è un giovane originario di Garlasco, il cui nome è legato da anni al caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. All’epoca ventenne e amico di Marco Poggi, fratello della vittima, venne chiamato a rendere dichiarazioni durante le prime fasi dell’inchiesta. Per molto tempo rimase una figura marginale, ma nel 2017 finì ufficialmente sotto indagine come possibile coinvolto nel delitto, prima che il procedimento a suo carico venisse archiviato. La vicenda lo ha reso un personaggio noto suo malgrado, in quanto rimasto a lungo nell’orbita di uno dei casi giudiziari più discussi d’Italia, che ha già portato alla condanna definitiva dell’ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
