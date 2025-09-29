Garlasco ancora un dna utilizzabile trovato sotto le unghie di Chiara Fascicolo bis sulla corruzione | I soldi erano per gli avvocati

Notizie.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Delitto di Garlasco: giorni frenetici tra incidente probatorio e inchiesta bis sulla corruzione. Da un lato c’è materiale genetico “comparabile”, dall’altro la difesa degli accusati. La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco andrà avanti spedita con un nuovo punto fermo. Il dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, è valido. A confermarlo è stato nelle scorse ore il genetista Marzio Capra, storico consulente della famiglia Poggi. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

garlasco ancora un dna utilizzabile trovato sotto le unghie di chiara fascicolo bis sulla corruzione i soldi erano per gli avvocati

© Notizie.com - Garlasco, ancora un dna “utilizzabile” trovato sotto le unghie di Chiara. Fascicolo bis sulla corruzione: “I soldi erano per gli avvocati”

In questa notizia si parla di: garlasco - utilizzabile

Garlasco, il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi è utilizzabile, verso il confronto con quello di Sempio

Garlasco, le novità sulle indagini: "Il dna sulle unghie di Chiara Poggi è valido per un confronto con quello di Andrea Sempio" - Sono le ultime novità sulle indagini sulla morte della ragazza di Garlasco secondo quanto affermato dal genetista Marzio Capra, consulente ... Segnala tg.la7.it

Garlasco, il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi è utilizzabile, verso il confronto con quello di Sempio - Il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi a Garlasco potrà essere utilizzato e confrontato con quello di Andrea Sempio nell'ultimo incidente probatorio ... Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Dna Utilizzabile Trovato