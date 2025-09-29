Delitto di Garlasco: giorni frenetici tra incidente probatorio e inchiesta bis sulla corruzione. Da un lato c’è materiale genetico “comparabile”, dall’altro la difesa degli accusati. La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco andrà avanti spedita con un nuovo punto fermo. Il dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, è valido. A confermarlo è stato nelle scorse ore il genetista Marzio Capra, storico consulente della famiglia Poggi. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Garlasco, ancora un dna “utilizzabile” trovato sotto le unghie di Chiara. Fascicolo bis sulla corruzione: “I soldi erano per gli avvocati”