garisenda malata illustre stop al traffico in centro per i prossimi due anni

Chiunque cammini nel centro storico di Bologna si ritrova, quasi senza accorgersene, con lo sguardo rivolto all’insù. Lì, immobili e fiere, svettano le Due Torri, simbolo antico e custodi della città. Realizzate nel corso del Medioevo nel punto d’ingresso dell’antica via Emilia avevano una funzione militare e rappresentavano, con la loro imponenza, il prestigio sociale della famiglia responsabile della costruzione. La Torre degli Asinelli fu costruita tra il 1109 e 1119 conta 498 gradini ed è alta 97,20 metri, la Torre Garisenda, alta 47 metri è nota per la sua forte pendenza, dovuta al cedimento del terreno e delle fondamenta, tanto che Dante la inserì nel XXXI Canto dell’Inferno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

