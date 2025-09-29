Gare casalinghe contro Reggiana Modena e Mantova | il Cesena lancia un mini abbonamento ' Derby Pack'
Il Cesena comunica che da oggi, lunedì 29 settembre, è possibile sottoscrivere la nuova promozione ticketing ‘Derby Pack’ dedicata ai tre match casalinghi contro Reggiana (sabato 4 ottobre ore 19:30), Modena (2930 novembre, orario da definire) e Mantova (1314 dicembre, orario da definire) ad un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
