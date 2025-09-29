Garattini | Nessun nesso tra spettro autistico e paracetamolo in gravidanza
Di tutto in questo momento c’è bisogno tranne che di seminare altro panico (sanitario) o di illudere inutilmente le persone. Un annuncio sull’autismo non può arrivare per vie politiche e basarsi su studi già pubblicati ma di fatto snobbati dalla comunità scientifica. Il rischio è alto: al di là di notizie false o parzialmente tali, c’è il pericolo che venga screditata la scienza, quella che non fa annunci sensazionalistici alla Trump ma ci mette anni per completare studi e arrivare a conclusioni attendibili. E che magari, dopo sperimentazioni durate anni, è costretta a ripartire daccapo o a considerare nuovi fattori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
