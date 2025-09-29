gara caotica sapevamo che era dura

Mastica amaro Matti Gori e fine gara, ma ha poco da rimproverare ai suoi per il secondo ko esterno di fila. "E’ stata una gara caotica – spiega il tecnico della Cittadella - sapevamo che qui sarebbe stato difficile avere il controllo del gioco e noi nel caos facciamo ancora fatica a riconoscerci, abbiamo bisogno di ordine. Ma non ho nulla da recriminare alla squadra, abbiamo fatto una buona prova nel complesso, abbiamo perso per due gol subiti nel finale con tiri da 25 metri che sono finiti nel sette, per questo dobbiamo dire che sono stati bravi loro. Fino a lì avevamo avuto due occasioni per parte, ma le nostre due erano state le più nitide". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

