Galli | Napoli squadra forte subìto il gol dal Milan quando stava prendendo le redini della partita

Gbt-magazine.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Galli: Milan solido e consapevole, ma il Napoli è forte e resta in pista, De Bruyne meno brillante di una volta. Giovanni Galli, ex portiere di Milan e Napoli e campione del Mondo nell’82, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 sul confronto di San Siro vinto dai rossoneri: Queste le sue parole:. Galli: La mano di Allegri si vede. “La mano di Allegri si vede. La squadra ha acquisito capacità di lettura e sono arrivati giocatori di altissimo livello come Modric: ieri per dinamicità sembrava avesse alle spalle solo una decina di partite in carriera e non più mille. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

galli napoli squadra forte sub236to il gol dal milan quando stava prendendo le redini della partita

© Gbt-magazine.com - Galli: ”Napoli squadra forte, subìto il gol dal Milan quando stava prendendo le redini della partita”

In questa notizia si parla di: galli - napoli

Galli analizza la Serie A: “Il Napoli è il favorito, ma occhio al Milan”

Galli: “Il Milan ha sviluppato gioco ed è stato dominante. Contro il Napoli sarà importante …”

galli napoli squadra forteGiovanni Galli: "La mano di Allegri si vede, Milan sorpresa stagionale. Napoli? Non è ridimensionato" - La squadra ha acquisito capacità di lettura e sono arrivati giocatori di altissimo livello come Modric: ieri. Riporta tuttomercatoweb.com

galli napoli squadra forteGiovanni Galli sulla sostituzione di De Bruyne: "Conte ha ribadito giustamente la sua leadership" - La squadra ha acquisito capacità di lettura e sono arrivati giocatori di altissimo livello come Modric: ieri. Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Galli Napoli Squadra Forte