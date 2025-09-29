Galli | Napoli squadra forte subìto il gol dal Milan quando stava prendendo le redini della partita

Galli: Milan solido e consapevole, ma il Napoli è forte e resta in pista, De Bruyne meno brillante di una volta. Giovanni Galli, ex portiere di Milan e Napoli e campione del Mondo nell’82, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 sul confronto di San Siro vinto dai rossoneri: Queste le sue parole:. Galli: La mano di Allegri si vede. “La mano di Allegri si vede. La squadra ha acquisito capacità di lettura e sono arrivati giocatori di altissimo livello come Modric: ieri per dinamicità sembrava avesse alle spalle solo una decina di partite in carriera e non più mille. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Galli: ”Napoli squadra forte, subìto il gol dal Milan quando stava prendendo le redini della partita”

In questa notizia si parla di: galli - napoli

Galli analizza la Serie A: “Il Napoli è il favorito, ma occhio al Milan”

Galli: “Il Milan ha sviluppato gioco ed è stato dominante. Contro il Napoli sarà importante …”

Galli: "Lotta Scudetto, Milan e Napoli davanti all'#Inter. Coppe europee? Ai miei tempi erano nove partite..." - X Vai su X

#Milan-Napoli, l’analisi di #Galli: “Una sfida da interpretare nel modo giusto”: le parole #Allegri #Napoli #MilanNews #ForzaMilan #SempreMilan #Conte #SerieA #SanSiro - facebook.com Vai su Facebook

Giovanni Galli: "La mano di Allegri si vede, Milan sorpresa stagionale. Napoli? Non è ridimensionato" - La squadra ha acquisito capacità di lettura e sono arrivati giocatori di altissimo livello come Modric: ieri. Riporta tuttomercatoweb.com

Giovanni Galli sulla sostituzione di De Bruyne: "Conte ha ribadito giustamente la sua leadership" - La squadra ha acquisito capacità di lettura e sono arrivati giocatori di altissimo livello come Modric: ieri. Riporta tuttomercatoweb.com