Galatasaray-Liverpool Champions League 30-09-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Liverpool fa visita al Galatasaray per la seconda partita del girone di Champions League con l’obiettivo di dare seguito al successo al debutto contro l’Atletico Madrid. I Reds sono stati eliminati agli ottavi di finale nella scorsa edizione e stavolta vogliono fare sicuramente meglio. Ottimo inizio di stagione per gli uomini di Arne Slot, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Galatasaray-Liverpool (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

La polisportiva Besiktas Jimnastik Kulübü è un colosso nel calcio turco: vincitore di 16 campionati turchi, è il terzo club più titolato dietro solo ai colossi Galatasaray e Fenerbahce. Vanta inoltre 11 Coppe di Turc - X Vai su X

SPECIALE CHAMPIONS LEAGUE 2025-26 Sporting - Kairat: 4-1 Mewcastle - Barcellona: 1-2 Eintracht Frankfurt - Galatasaray: 5-1 Copenhagen- Leverkusen: 2-2 Club Brugge - Monaco: 4-1

Galatasaray-Liverpool, dove vedere il match di Champions in tv e streaming - La sfida tra Galatasaray e Liverpool si giocherà nella giornata di martedì 30 settembre al Rams Park di Istanbul, dove il calcio d'inizio è stato fissato alle ore 21:00. Lo riporta tag24.it

Pronostico Galatasaray-Liverpool 30 Settembre: girandola di Gol a Istanbul - Liverpool accende il fascino della Champions League martedì 30 settembre alle 21:00, con analisi, pronostico e quote che vedono i Reds favoriti; scommesse aperte su una sfida entusiasmante ... Secondo bottadiculo.it