Il Liverpool fa visita al Galatasaray per la seconda partita del girone di Champions League con l’obiettivo di dare seguito al successo al debutto contro l’Atletico Madrid. I Reds sono stati eliminati agli ottavi di finale nella scorsa edizione e stavolta vogliono fare sicuramente meglio. Ottimo inizio di stagione per gli uomini di Arne Slot, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Galatasaray-Liverpool (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

