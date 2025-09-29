Gaia tra yoga pilates passeggiate dieta equilibrata e la lotta per la salute mentale
Dalla vittoria ad Amici ai trionfi di Sanremo, Gaia compie 28 anni tra yoga, ansia, acne e una forza speciale: quella di mostrarsi sempre autentica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: gaia - yoga
Yoga Radio Bruno Estate 2025 su Italia1, prima puntata con Alfa, Anna, Gaia, Rkomi
Gaia Sabbatini: lo sfogo sui social, il record, gli allenamenti e lo yoga
Venerdì 26 settembre, alle ore 17,00, in sala teatro, Gaia Lester, insegnante di yoga e neuro-yoga therapist, dopo una breve presentazione dell'attività, terrà una lezione di prova gratuita, aperta ad ospiti e familiari. L'attività di neuro yoga è già presente come s - facebook.com Vai su Facebook
I sentieri del Benessere, Yoga, Pilates e passeggiata lungo il sentiero dei limoni domenica 25. - Per il secondo anno lo Studio Yoga&Pilates di Maria Pia Milano, con il contributo ed il patrocinio del Comune di Minori, organizza una serie di eventi dedicati agli appassionati dello yoga da vivere ... Riporta gazzettadisalerno.it
Birdwatching, yoga e ascolto dei suoni della natura al tramonto con GAIA - Stagno – La prossima iniziativa proposta per domenica 5 maggio pomeriggio dall’Associazione Culturale GAIA nella Riserva Naturale Regionale Oasi della Contessa a Stagno (all’interno della Tenuta ... Da livornopress.it