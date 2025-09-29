Gaia Costa travolta a Porto Cervo | al volante la moglie dell’ad di Lufthansa è già tornata in Germania

Gaia Costa, la 24enne figlia del noto sindacalista della Cisl in Gallura Alfredo Costa, è stata travolta e uccisa da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Porto Cervo. Al volante c'era Vivian Spohr, ovvero la moglie dell'amministratore delegato della compagnia aerea Lufthansa Carsten Spohr. La donna sarebbe già tornata in Germania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gaia Costa, gli esiti dell’autopsia chiariscono la dinamica: com’è morta la 24enne

Gaia Costa investita e uccisa da turista sulle strisce a Porto Cervo: il disperato gesto per salvarsi

Gaia Costa, uccisa da un Suv sulle strisce: la top manager indagata (moglie dell'ad di Lufthansa) è tornata in Germania

Ragazza Travolta in Sardegna, Vivian Spohr non utilizzò il telefono - La manager tedesca Vivian Spohr, alla guida del SUV BMW che ha ucciso Gaia Costa a Porto Cervo, non stava usando il cellulare. Si legge su ticinonews.ch

Gaia Costa morta a Porto Cervo, il cordoglio della manager che l'ha travolta con il suv. «Sono a completa disposizione dei pm» - È a «completa disposizione dei pm» Vivian Spohr, la top manager tedesca che lo scorso martedì ha travolto e ucciso con il suv la 24enne Gaia Costa, che stava attraversando sulle strisce pedonali a ... ilmattino.it scrive